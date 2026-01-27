Your browser is out-of-date!

2026 TEC Award Winners Named

Held Thursday, January 22, the 41st annual TEC Awards, held at The NAMM Show, honored the companies that power the pro audio industry.

By Mix Staff

tec awards

Anaheim, CA (January 27, 2026)—The NAMM Show always brings with it the annual TEC Awards, and this year was no different. Held Thursday, January 22, the event honored the companies that power the pro audio industry. Smashing Pumpkins leader Billy Corgan was presented with the 2026 NAMM Innovation Award.

The winners were:

Amplification Hardware / Studio & Sound Reinforcement

Universal Audio – Apollo Monitor Correction Powered by Sonarworks

 

Audio Apps & Hardware / Peripherals for Smartphones & Tablets

Apple – Logic Pro for iPad 2.2

 

Audio Education Technology

Shure – Axient Digital PSM ‘How To’ Series

 

Computer Audio Hardware

Universal Audio – Apollo Twin X Gen 2

 

DJ Production Technology (Hardware / Software)

Native Instruments  – Traktor Z1 MK2

 

Headphone / Earpiece Technology

Audio-Technica – ATH-R70xa Professional Open-Back Reference Headphones

 

Large Format Console Technology

Solid State Logic – Oracle Future Analogue Mixing Console

 

Microphone Preamplifiers

Rupert Neve Designs – Shelford 5053 Transformer-Gain Mic Pre & Inductor EQ

 

Microphones – Recording

AEA Ribbon Mics – N28 Compact Stereo Ribbon Microphone

 

Microphones – Sound Reinforcement

Sennheiser – MD 421 Kompakt Microphone

 

Musical Instrument Amplification & Effects

Universal Audio – Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp

 

Musical Instrument Hardware

Moog Music – Muse 8-Voice Polyphonic Analog Synthesizer

 

Musical Instrument Software

Universal Audio – UAD Dream ’65 Reverb Amplifier

 

Production Essentials

AEA Ribbon Mics – TDI DUO Dual Phantom Powered Direct Box

 

Signal Processing Hardware

Universal Audio – Apollo x16D

 

Signal Processing Software (Dynamics / EQ / Utilities)

FabFilter – Pro-Q 4

 

Signal Processing Software (Effects)

Universal Audio – A-Type Multiband Dynamic Enhancer

 

Small Format Console Technology

Waves Audio – eMotion LV1 Classic

 

Sound Reinforcement Loudspeakers

QSC – KC12 Active 3-Way Column Loudspeaker System

 

Studio Design Project

Studio33:3 (Wyoming, MI) – Haverstick Designs

 

Studio Monitors

ADAM Audio – D3V Desktop Monitors

 

Wireless Technology

Shure – Axient Digital PSM Advanced Digital In-Ear Monitor System

 

Workstation Technology / Recording Devices

Avid – Pro Tools 2025.6

 

