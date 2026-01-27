2026 TEC Award Winners Named

Anaheim, CA (January 27, 2026)—The NAMM Show always brings with it the annual TEC Awards, and this year was no different. Held Thursday, January 22, the event honored the companies that power the pro audio industry. Smashing Pumpkins leader Billy Corgan was presented with the 2026 NAMM Innovation Award.
The winners were:
Amplification Hardware / Studio & Sound Reinforcement
Universal Audio – Apollo Monitor Correction Powered by Sonarworks
Audio Apps & Hardware / Peripherals for Smartphones & Tablets
Apple – Logic Pro for iPad 2.2
Audio Education Technology
Shure – Axient Digital PSM ‘How To’ Series
Computer Audio Hardware
Universal Audio – Apollo Twin X Gen 2
DJ Production Technology (Hardware / Software)
Native Instruments – Traktor Z1 MK2
Headphone / Earpiece Technology
Audio-Technica – ATH-R70xa Professional Open-Back Reference Headphones
Large Format Console Technology
Solid State Logic – Oracle Future Analogue Mixing Console
Microphone Preamplifiers
Rupert Neve Designs – Shelford 5053 Transformer-Gain Mic Pre & Inductor EQ
Microphones – Recording
AEA Ribbon Mics – N28 Compact Stereo Ribbon Microphone
Microphones – Sound Reinforcement
Sennheiser – MD 421 Kompakt Microphone
Musical Instrument Amplification & Effects
Universal Audio – Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp
Musical Instrument Hardware
Moog Music – Muse 8-Voice Polyphonic Analog Synthesizer
Musical Instrument Software
Universal Audio – UAD Dream ’65 Reverb Amplifier
Production Essentials
AEA Ribbon Mics – TDI DUO Dual Phantom Powered Direct Box
Signal Processing Hardware
Universal Audio – Apollo x16D
Signal Processing Software (Dynamics / EQ / Utilities)
FabFilter – Pro-Q 4
Signal Processing Software (Effects)
Universal Audio – A-Type Multiband Dynamic Enhancer
Small Format Console Technology
Waves Audio – eMotion LV1 Classic
Sound Reinforcement Loudspeakers
QSC – KC12 Active 3-Way Column Loudspeaker System
Studio Design Project
Studio33:3 (Wyoming, MI) – Haverstick Designs
Studio Monitors
ADAM Audio – D3V Desktop Monitors
Wireless Technology
Shure – Axient Digital PSM Advanced Digital In-Ear Monitor System
Workstation Technology / Recording Devices
Avid – Pro Tools 2025.6