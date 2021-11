Grammy Engineering and Production Nominations Announced

The Recording Academy has announced its nominations for the 64th Annual Grammy Awards, including the production categories.

Los Angeles, CA (November 23, 2021)—The Recording Academy has announced its nominations for the 64th Annual Grammy Awards, including those categories honoring recording and mastering engineers, mixers, remixers and record producers.

This year’s nominations are the first to be tallied from the popular vote following the Recording Academy’s change in selection procedures. Previously, and controversially, so-called secret committees would make the final selections after the rank and file had voted.

Perhaps as a result of that rule change, Jon Batiste tops the list of nominations with a total of 11. Justin Bieber, Doja Cat and H.E.R. are nominated for eight each. Billie Eilish and Olivia Rodrigo each have seven nominations.

The Recording Academy will present the 2022 Grammy Awards on Monday, January 31, on the CBS Television Network and will stream live and on demand on Paramount+ from 8 – 11:30 p.m. ET / 5 – 8:30 p.m. PT. Prior to the telecast, the Grammy Awards Premiere Ceremony will be held at the Microsoft Theater at 12:30 p.m. PT/3:30 p.m. ET and will be streamed live on Grammy.com and the Recording Academy’s YouTube channel.

This year’s engineering and production nominees are:

Record of the Year

I Still Have Faith in You

ABBA

Benny Andersson & Björn Ulvaeus, producers; Benny Andersson & Bernard Löhr, engineers/mixers; Björn Engelmann, mastering engineer

Freedom

Jon Batiste

Jon Batiste, Kizzo & Autumn Rowe, producers; Russ Elevado, Kizzo & Manny Marroquin, engineers/mixers; Michelle Mancini, mastering engineer

I Get a Kick Out of You

Tony Bennett & Lady Gaga

Dae Bennett, producer; Dae Bennett & Josh Coleman, engineers/mixers; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers

Peaches

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Josh Gudwin, HARV, Shndo & Andrew Watt, producers; Josh Gudwin & Andrew Watt, engineers/mixers; Colin Leonard, mastering engineer

Right on Time

Brandi Carlile

Dave Cobb & Shooter Jennings, producers; Brandon Bell & Tom Elmhirst, engineers/mixers; Pete Lyman, mastering engineer

Kiss Me More

Doja Cat Featuring SZA

Rogét Chahayed, tizhimself & Yeti Beats, producers; Rob Bisel, Serban Ghenea, Rian Lewis & Joe Visciano, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer

Happier Than Ever

Billie Eilish

FINNEAS, producer; Billie Eilish, FINNEAS & Rob Kinelski, engineers/mixers; Dave Kutch, mastering engineer

Montero (Call Me by Your Name)

Lil Nas X

Omer Fedi, Roy Lenzo & Take A Daytrip, producers; Denzel Baptiste, Serban Ghenea & Roy Lenzo, engineers/mixers; Chris Gehringer, mastering engineer

drivers license

Olivia Rodrigo

Daniel Nigro, producer; Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer

Leave the Door Open

Silk Sonic

Dernst “D’Mile” Emile II & Bruno Mars, producers; Serban Ghenea, John Hanes & Charles Moniz, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer

Album of the Year

We Are

Jon Batiste

Craig Adams, David Gauthier, Braedon Gautier, Brennon Gautier, Gospel Soul Children Choir, Hot 8 Brass Band, PJ Morton, Autumn Rowe, Zadie Smith, St. Augustine High School Marching 100 & Trombone Shorty, featured artists; Jon Batiste, Mickey Freedom Hart, King Garbage, Kizzo, Sunny Levine, Nate Mercereau, David Pimentel, Ricky Reed, Autumn Rowe, Jahaan Sweet & Nick Waterhouse, producers; Jon Batiste, Russ Elevado, Mischa Kachkachishvili, Kizzo, Joseph Lorge, Manny Marroquin, David Pimentel, Ricky Reed, Jaclyn Sanchez, Matt Vertere, Marc Whitmore & Alex Williams, engineers/mixers; Andrae Alexander, Troy Andrews, Jon Batiste, Zach Cooper, Vic Dimotsis, Eric Frederic, Kizzo, Sunny Levine, Steve McEwan, PJ Morton, Autumn Rowe & Mavis Staples, songwriters; Michelle Mancini, mastering engineer

Love for Sale

Tony Bennett & Lady Gaga

Dae Bennett, producer; Dae Bennett, Josh Coleman & Billy Cumella, engineers/mixers; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers

Justice (Triple Chucks Deluxe)

Justin Bieber

BEAM, benny blanco, Burna Boy, Daniel Caesar, Chance The Rapper, DaBaby, Dominic Fike, Giveon, Jaden, Tori Kelly, Khalid, The Kid LAROI, Lil Uzi Vert & Quavo, featured artists; Amy Allen, Louis Bell, Jon Bellion, Justin Bieber, benny blanco, BMW Kenny, Capi, Dreamlab, Dvlp, Jason Evigan, FINNEAS, The Futuristics, German, Josh Gudwin, Jimmie Gutch, HARV, Marvin “Tony” Hemmings, Ilya, Rodney “Darkchild” Jerkins, Stefan Johnson, KCdaproducer, Denis Kosiak, The Monsters & Strangerz, Jorgen Odegard, Michael Pollack, Poo Bear, Shndo, Skrillex, Jake Torrey, Trackz, Andrew Watt & Ido Zmishlany, producers; Cory Bice, benny blanco, Kevin “Capi” Carbo, Edwin Diaz, DJ Durel, Dreamlab, FINNEAS, Josh Gudwin, Sam Holland, Daniel James, Antonio Kearney, Denis Kosiak, Paul LaMalfa, Jeremy Lertola, Devin Nakao, Chris “TEK” O’Ryan, Andres Osorio, Micah Pettit & Benjamin Thomas, engineers/mixers; Amy Allen, Delacey (Brittany Amaradio), Louis Bell, Jonathan Bellion, Chancelor Johnathon Bennett, Justin Bieber, David Bowden, Jason Boyd, Scott Braun, Tommy Lee Brown, Valentin Brunn, Kevin Carbo, Kenneth Coby, Kevin Coby, Raul Cubina, Jordan Douglas, Giveon Dezmann Evans, Jason Evigan, Dominic David Fike, Kameron Glasper, Jacob Greenspan, Josh Gudwin, James Gutch, Scott Harris, Bernard Harvey, Leah Haywood, Gregory Aldae Hein, Marvin Hemmings, Jeffrey Howard, Alexander Izquierdo, Daniel James, Jace Logan Jennings, Rodney Jerkins, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Anthony M. Jones, Antonio Kearney, Charlton Kenneth, Joe Khajadourian, Felisha “Fury” King, Jonathan Lyndale Kirk, Matthew Sean Leon, Benjamin Levin, Marcus Lomax, Quavious Keyate Marshall, Luis Manuel Martinez Jr., Sonny Moore, Finneas O’Connell, Jorgen Odegard, Damini Ebunoluwa Ogulu, Tayla Parx, Oliver Peterhof, Whitney Phillips, Michael Pollack, Khalid Donnel Robinson, Ilya Salmanzadeh, Alex Schwartz, Tia Scola, Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Gian Stone, Ali Tamposi, Ryan Tedder, Tyshane Thompson, Jake Torrey, Billy Walsh, Freddy Wexler, Symere Woods, Andrew Wotman, Rami Yacoub, Keavan Yazdani, Bigram Zayas & Ido Zmishlany, songwriters; Colin Leonard, mastering engineer

Planet Her (Deluxe)

Doja Cat

Eve, Ariana Grande, Gunna, JID, SZA, The Weeknd & Young Thug, featured artists; Aaron Bow, Rogét Chahayed, Crate Classics, Digi, Dr. Luke, f a l l e n, Mayer Hawthorne, Mike Hector, Linden Jay, Aynzli Jones, Kurtis McKenzie, Jason Quenneville, Reef, Khaled Rohaim, Al Shux, Sully, tizhimself, Yeti Beats & Y2K, producers; Rob Bisel, Jesse Ray Ernster, Serban Ghenea, Clint Gibbs, Rian Lewis, NealHPogue, Tyler Sheppard, Kalani Thompson, Joe Visciano & Jeff Ellis Worldwide, engineers/mixers; Ilana Armida, Aaron Bow, Rogét Chahayed, Jamil Chammas, Sheldon Yu-Ting Cheung, Antwoine Collins, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Ariana Grande, Mayer Hawthorne, Mike Hector, Aaron Horn, Taneisha Damielle Jackson, Linden Jay, Eve Jihan Jeffers, Aynzli Jones, Sergio Kitchens, Carter Lang, Siddharth Mallick, Maciej Margol-Gromada, Kurtis McKenzie, Jidenna Mobisson, Gerard A. Powell II, Geordan Reid-Campbell, Khaled Rohaim, Destin Route, Solána Rowe, Laura Roy, Al Shuckburgh, David Sprecher, Ari Starace, Lee Stashenko, Abel Tesfaye, Rob Tewlow & Jeffery Lamar Williams, songwriters; Dale Becker & Mike Bozzi, mastering engineers

Happier Than Ever

Billie Eilish

FINNEAS, producer; Billie Eilish, FINNEAS & Rob Kinelski, engineers/mixers; Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters; John Greenham & Dave Kutch, mastering engineers

Back of My Mind

H.E.R.

Chris Brown, Cordae, DJ Khaled, Lil Baby, Thundercat, Bryson Tiller, Ty Dolla $ign, YG & Yung Bleu, featured artists; Tarik Azzouz, Bordeaux, Nelson Bridges, DJ Camper, Cardiak, Cardo, Chi Chi, Steven J. Collins, Flip, Jeff “Gitty” Gitelman, GRADES, H.E.R., Hit-Boy, Rodney “Darkchild” Jerkins, Walter Jones, KAYTRANADA, DJ Khaled, Mario Luciano, Mike Will Made-It, NonNative, NOVA WAV, Scribz Riley, Jeff Robinson, STREETRUNNER, Hue Strother, Asa Taccone, Thundercat, Thurdi & Wu10, producers; Rafael Fai Bautista, Luis Bordeaux, Dee Brown, Anthony Cruz, Ayanna Depas, Morning Estrada, Chris Galland, H.E.R., Jaycen Joshua, KAYTRANADA, Derek Keota, Omar Loya, Manny Marroquin, Tim McClain, Juan “AyoJuan” Peña, Micah Petit, Patrizio Pigliapoco, Alex Pyle, Jaclyn Sanchez, Miki Tsutsumi & Tito “Earcandy” Vasquez, engineers/mixers; Denisia “Blu June” Andrews, Nasri Atweh, Tarik Azzouz, Stacy Barthe, Jeremy Biddle, Nelson “Keyz” Bridges, Chris Brown, Stephen Bruner, Darhyl Camper Jr., Luis Campozano, Louis Kevin Celestin, Anthony Clemons Jr., Steven J. Collins, Ronald “Flip” Colson, Brittany “Chi” Coney, Elijah Dias, Cordae Dunston, Jeff Gitelman, Tyrone Griffin Jr., Priscilla “Priscilla Renea” Hamilton, H.E.R., Charles A. Hinshaw, Chauncey Hollis, Latisha Twana Hyman, Keenon Daequan Ray Jackson, Rodney Jerkins, Dominique Jones, Khaled Khaled, Ron Latour, Gamal “Lunchmoney” Lewis, Mario Luciano, Carl McCormick, Leon McQuay III, Julia Michaels, Maxx Moore, Vurdell “V. Script” Muller, Chidi Osondu, Karriem Riggins, Mike “Scribz” Riley, Seandrea Sledge, Hue Strother, Asa Taccone, Tiara Thomas, Bryson Tiller, Daniel James Traynor, Brendan Walsh, Nicholas Warwar, Jabrile Hashim Willliams, Michael L. Williams II, Robert Williams & Kelvin Wooten, songwriters; Dave Kutch & Colin Leonard, mastering engineers

Montero

Lil Nas X

Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow, Elton John & Megan Thee Stallion, featured artists; Denzel Baptiste, David Biral, John Cunningham, Omer Fedi, Kuk Harrell, Jasper Harris, KBeaZy, Carter Lang, Nick Lee, Roy Lenzo, Tom Levesque, Jasper Sheff, Blake Slatkin, Drew Sliger, Take A Daytrip, Ryan Tedder & Kanye West, producers; Denzel Baptiste, David Biral, Jon Castelli, John Cunningham, Jelli Dorman, Tom Elmhirst, Serban Ghenea, Kuk Harrell, Roy Lenzo, Manny Marroquin, Nickie Jon Pabon, Patrizio ‘Teezio’ Pigliapoco, Blake Slatkin, Drew Sliger, Ryan Tedder & Joe Visciano, engineers/mixers; Keegan Bach, Denzel Baptiste, David Biral, John Cunningham, Miley Ray Cyrus, Amala Zandile Dlamini, Omer Fedi, Vincent Goodyer, Jack Harlow, Jasper Harris, Montero Hill, Isley Juber, Carter Lang, Nick Lee, Roy Lenzo, Thomas James Levesque, Andrew Luce, Michael Olmo, Jasper Sheff, Blake Slatkin, Ryan Tedder, William K. Ward & Kanye West, songwriters; Chris Gehringer, Eric Lagg & Randy Merrill, mastering engineers

Sour

Olivia Rodrigo

Alexander 23, Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, producers; Ryan Linvill, Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Jack Antonoff, Annie Clark, Daniel Nigro, Olivia Rodrigo, Casey Smith & Taylor Swift, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer

Evermore

Taylor Swift

Bon Iver, Haim & The National, featured artists; Jack Antonoff, Aaron Dessner, Bryce Dessner & Taylor Swift, producers; Thomas Bartlett, JT Bates, Robin Baynton, Stuart Bogie, Gabriel Cabezas, CJ Camerieri, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Scott Devendorf, Matt DiMona, Jon Gautier, Trevor Hagen, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Josh Kaufman, Benjamin Lanz, Nick Lloyd, Jonathan Low, James McAlister, Dave Nelson, Sean O’Brien, Ryan Olson, Ariel Rechtshaid, Kyle Resnick, Laura Sisk, Evan Smith, Alex Sopp & Justin Vernon, engineers/mixers; Jack Antonoff, William Bowery, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Taylor Swift & Justin Vernon, songwriters; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers

Donda

Kanye West

Baby Keem, Chris Brown, Conway The Machine, DaBaby, Jay Electronica, Fivio Foreign, Westside Gunn, JAY-Z, Syleena Johnson, Kid Cudi, Lil Baby, Lil Durk, Lil Yachty, The LOX, Marilyn Manson, Playboi Carti, Pop Smoke, Roddy Ricch, Rooga, Travis Scott, Shenseea, Swizz Beatz, Young Thug, Don Toliver, Ty Dolla $ign, Vory, The Weeknd, Westside Gunn & Lil Yachty, featured artists; Allday, Audi, AyoAA, Roark Bailey, Louis Bell, Jeff Bhasker, Boi-1Da, BoogzDaBeast, Warryn Campbell, Cubeatz, David & Eli, Mike Dean, Dem Jointz, Digital Nas, DJ Khalil, DRTWRK, 88-Keys, E.Vax, FNZ, Gesaffelstein, Nikki Grier, Cory Henry, Ronny J, DJ Khalil, Wallis Lane, Digital Nas, Nascent, Ojivolta, Shuko, Sloane, Sean Solymar, Sucuki, Arron “Arrow” Sunday, Swizz Beatz, Zen Tachi, 30 Roc, Bastian Völkel, Mia Wallis, Kanye West, Wheezy & Jason White, producers; Josh Berg, Todd Bergman, Rashade Benani Bevel Sr., Will Chason, Dem Jointz, IRKO, Jess Jackson, Nagaris Johnson, Shin Kamiyama, Gimel “Young Guru” Keaton, James Kelso, Scott McDowell, Kalam Ali Muttalib, Jonathan Pfarr, Jonathan Pfzar, Drrique Rendeer, Alejandro Rodriguez-Dawson, Mikalai Skrobat, Devon Wilson & Lorenzo Wolff, engineers/mixers; Dwayne Abernathy Jr., Elpadaro F. Electronica Allah, Aswad Asif, Roark Bailey, Durk Banks, Sam Barsh, Christoph Bauss, Louis Bell, Jeff Bhasker, Isaac De Boni, Christopher Brown, Jahshua Brown, Tahrence Brown, Aaron Butts, Warryn Campbell, Hykeem Carter Jr., Jordan Terrell Carter, Shawn Carter, Denzel Charles, Raul Cubina, Isaac De Boni, Kasseem Dean, Michael Dean, Tim Friedrich, Wesley Glass, Samuel Gloade, Kevin Gomringer, Tim Gomringer, Tyrone Griffin Jr., Jahmal Gwin, Cory Henry, Tavoris Javon Hollins Jr., Larry Hoover Jr., Bashar Jackson, Sean Jacob, Nima Jahanbin, Paimon Jahanbin, Syleena Johnson, Dominique Armani Jones, Eli Klughammer, Chinsea Lee, Mike Lévy, Evan Mast, Mark Mbogo, Miles McCollum, Josh Mease, Scott Medcudi, Brian Miller, Rodrick Wayne Moore Jr., Michael Mulé, Mark Myrie, Charles M. Njapa, Nasir Pemberton, Carlos St. John Phillips, Jason Phillips, Khalil Abdul Rahman, Laraya Ashlee Robinson, Christopher Ruelas, David Ruoff, Maxie Lee Ryles III, Matthew Samuels, Daniel Seeff, Eric Sloan Jr., Sean Solymar, Ronald O’Neill Spence Jr., David Styles, Michael Suski, Aqeel Tate, Abel Makkonen Tesfaye, Caleb Zackery Toliver, Bastian Völkel, Brian Hugh Warner, Jacques Webster II, Kanye West, Orlando Wilder, Jeffery Williams & Mark Williams, songwriters; Irko, mastering engineer

Best Dance/Electronic Recording

Hero

Afrojack & David Guetta

Afrojack, David Guetta, Kuk Harrell & Stargate, producers; Elio Debets, mixer

Loom

Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

Ólafur Arnalds & Simon Green, producers; Ólafur Arnalds, mixer

Before

James Blake

James Blake & Dom Maker, producers; James Blake, mixer

Heartbreak

Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

Simon Green & Orlando Higginbottom, producers; Simon Green & Orlando Higginbottom, mixers

You Can Do It

Caribou

Dan Snaith, producer; David Wrench, mixer

Alive

Rüfüs Du Sol

Jason Evigan & Rüfüs Du Sol, producers; Cassian Stewart-Kasimba, mixer

The Business

Tiësto

Hightower, Julia Karlsson & Tiësto, producers; Tiësto, mixer

Best Historical Album

Beyond the Music: Her Complete RCA Victor Recordings

Robert Russ, compilation producer; Nancy Conforti, Andreas K. Meyer & Jennifer Nulsen, mastering engineers (Marian Anderson)

Etching the Voice: Emile Berliner And The First Commercial Gramophone Discs, 1889-1895

Meagan Hennessey & Richard Martin, compilation producers; Richard Martin, mastering engineer (Various Artists)

Excavated Shellac: An Alternate History of the World’s Music

April Ledbetter, Steven Lance Ledbetter & Jonathan Ward, compilation producers; Michael Graves, mastering engineer (Various Artists)

Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)

Patrick Milligan & Joni Mitchell, compilation producers; Bernie Grundman, mastering engineer (Joni Mitchell)

Sign o’ the Times (Super Deluxe Edition)

Trevor Guy, Michael Howe & Kirk Johnson, compilation producers; Bernie Grundman, mastering engineer (Prince)

Best Engineered Album, Non-Classical

Cinema

Josh Conway, Marvin Figueroa, Josh Gudwin, Neal H Pogue & Ethan Shumaker, engineers; Joe LaPorta, mastering engineer (The Marías)

Dawn

Thomas Brenneck, Zach Brown, Elton “L10MixedIt” Chueng, Riccardo Damian, Tom Elmhirst, Jens Jungkurth, Todd Monfalcone, John Rooney & Smino, engineers; Randy Merrill, mastering engineer (Yebba)

Hey What

BJ Burton, engineer; BJ Burton, mastering engineer (Low)

Love for Sale

Dae Bennett, Josh Coleman & Billy Cumella, engineers; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers (Tony Bennett & Lady Gaga)

Notes with Attachments

Joseph Lorge & Blake Mills, engineers; Greg Koller, mastering engineer (Pino Palladino & Blake Mills)

Producer of the Year, Non-Classical

Jack Antonoff

Chemtrails Over the Country Club (Lana Del Rey) (Album)

Daddy’s Home (St. Vincent) (A)

Gold Rush (Taylor Swift) (Track)

Sling (Clairo) (A)

Solar Power (Lorde) (A)

Take the Sadness Out Of Saturday Night (Bleachers) (A)

Rogét Chahayed

//aguardiente Y Limón %ᵕ‿‿ᵕ% (Kali Uchis) (T)

Ain’t S*** (Doja Cat) (T)

Beautiful (Shelley FKA DRAM) (T)

Blueberry Eyes (MAX Featuring SUGA of BTS) (S)

Fire In The Sky (Anderson .Paak) (T)

Kiss Me More (Doja Cat Featuring SZA) (S)

Lazy Susan (21 Savage with Rich Brian Featuring Warren Hue & Masimwei) (S)

NITROUS (Joji) (T)

Vibez (ZAYN) (S)

Mike Elizondo

Glow On (Turnstile) (A)

Good Day (Twenty One Pilots) (T)

Life by Misadventure (Rag’n’Bone Man) (A)

Mercy (Jonas Brothers) (T)

Mulberry Street (Twenty One Pilots) (T)

Obviously (Lake Street Dive) (A)

Repeat (Grace Vanderwaal) (S)

Taking the Heat (Joy Oladokun) (T)

Hit-Boy

Judas And the Black Messiah: The Inspired Album (Various Artists) (A)

King’s Disease II (Nas) (A)

Ricky Reed

//aguardiente y limón%ᵕ‿‿ᵕ% (Kali Uchis) (T)Can’t Let You Go (Terrace Martin Featuring Nick Grant) (S)

Damn Bean (John-Robert) (T)

Don’t Go Yet (Camila Cabello) (S)

Gold-Diggers Sound (Leon Bridges) (A)

Piece of You (Shawn Mendes) (T)

Pushing Away (Junior Mesa) (T)

Rumors (Lizzo Featuring Cardi B) (S)

Sing (Jon Batiste) (T)

Best Remixed Recording

Back to Life (Booker T Kings of Soul Satta Dub)

Booker T, remixer (Soul II Soul)

Born for Greatness (Cymek Remix)

Spencer Bastin, remixer (Papa Roach)

Constant Craving (Fashionably Late Remix)

Tracy Young, remixer (K.D. Lang)

Inside Out (3SCAPE DRM Remix)

3SCAPE DRM, remixer (Zedd & Griff)

Met Him Last Night (Dave Audé Remix)

Dave Audé, remixer (Demi Lovato & Ariana Grande)

Passenger (Mike Shinoda Remix)

Mike Shinoda, remixer (Deftones)

Talks (Mura Masa Remix)\

Alexander Crossan, remixer (PVA)

Best Immersive Audio Album

Alicia

George Massenburg & Eric Schilling, immersive mix engineers; Michael Romanowski, immersive mastering engineer; Ann Mincieli, immersive producer (Alicia Keys)

Clique

Jim Anderson & Ulrike Schwarz, immersive mix engineers; Bob Ludwig, immersive mastering engineer; Jim Anderson, immersive producer (Patricia Barber)

Fine Line

Greg Penny, immersive mix engineer; Greg Penny, immersive mastering engineer; Greg Penny, immersive producer (Harry Styles)

The Future Bites

Jake Fields & Steven Wilson, immersive mix engineers; Bob Ludwig, immersive mastering engineer; Steven Wilson, immersive producer (Steven Wilson)

Stille Grender

Morten Lindberg, immersive mix engineer; Morten Lindberg, immersive mastering engineer; Morten Lindberg, immersive producer (Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor)

Best Engineered Album, Classical

Archetypes

Jonathan Lackey, Bill Maylone & Dan Nichols, engineers; Bill Maylone, mastering engineer (Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion)

Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears

Richard King, engineer (Yo-Yo Ma & Emanuel Ax)

Beethoven: Symphony No. 9

Mark Donahue, engineer; Mark Donahue, mastering engineer (Manfred Honeck, Mendelssohn Choir of Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra)

Chanticleer Sings Christmas

Leslie Ann Jones, engineer (Chanticleer)

Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony of a Thousand’

Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, engineers; Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, mastering engineers (Gustavo Dudamel, Fernando Malvar-Ruiz, Luke McEndarfer, Robert Istad, Grant Gershon, Los Angeles Children’s Chorus, Los Angeles Master Chorale, National Children’s Chorus, Pacific Chorale & Los Angeles Philharmonic)

Producer of the Year, Classical

Blanton Alspaugh

Appear and Inspire (James Franklin & The East Carolina University Chamber Singers) (A)

Howells: Requiem (Brian Schmidt & Baylor University A Cappella Choir) (A)

Hymns of Kassianí (Alexander Lingas & Cappella Romana) (A)

Kyr: In Praise of Music (Joshua Copeland & Antioch Chamber Ensemble) (A)

More Honourable Than the Cherubim (Vladimir Gorbik & PaTRAM Institute Male Choir) (A)

O’Regan: The Phoenix (Patrick Summers, Thomas Hampson, Chad Shelton, Rihab Chaieb, Lauren Snouffer, Houston Grand Opera & Houston Grand Opera Orchestra) (A)

Sheehan: Liturgy of Saint John Chrysostom (Benedict Sheehan & The Saint Tikhon Choir) (A)

Steven Epstein

Bach And Brahms Re-Imagined (Jens Lindemann, James Ehnes & Jon Kimura Parker) (A)

Bartók: Quartet No. 3; Beethoven: Op. 59, No. 2; Dvořák: American Quartet (Juilliard String Quartet) (A)

Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears (Yo-Yo Ma & Emanuel Ax) (A)

Mozart: Piano Concertos Nos. 9 & 17, Arr. For Piano, String Quartet and Double Bass (Alon Goldstein, Alexander Bickard & Fine Arts Quartet) (A)

Songs of Comfort and Hope (Yo-Yo Ma & Kathryn Stott) (A)

David Frost

Chamber Works by Dmitri Klebanov (ARC Ensemble) (A)

Glass: Akhnaten (Karen Kamensek, J’Nai Bridges, Dísella Lárusdóttir, Zachary James, Anthony Roth Costanzo, Metropolitan Opera Chorus & Orchestra) (A)

Mon Ami, Mon Amour (Matt Haimovitz & Mari Kodama) (A)

One Movement Symphonies – Barber, Sibelius, Scriabin (Michael Stern & Kansas City Symphony) (A)

Poulenc: Dialogues Des Carmélites (Yannick Nézet-Séguin, Isabel Leonard, Erin Morley, Adrianne Pieczonka, Karita Mattila, Karen Cargill, Metropolitan Opera Chorus & Orchestra) (A)

Primavera I – The Wind (Matt Haimovitz) (A)

Roots (Randall Goosby & Zhu Wang) (A)

Elaine Martone

Archetypes (Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion) (A)

Beneath the Sky (Zoe Allen & Levi Hernandez) (A)

Davis: Family Secrets – Kith & Kin (Timothy Myers, Andrea Edith Moore & Jane Holding) (A)

Quest (Elisabeth Remy Johnson) (A)

Schubert: Symphony in C Major, ‘The Great’; Krenek: Static & Ecstatic (Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra) (A)

Judith Sherman

Alone Together (Jennifer Koh) (A)

Bach & Beyond Part 3 (Jennifer Koh) (A)

Bruits (Imani Winds) (A)

Eryilmaz: Dances of The Yogurt Maker (Erberk Eryilmaz & Carpe Diem String Quartet) (A)

Fantasy – Oppens Plays Kaminsky (Ursula Oppens) (A)

Home (Blythe Gaissert) (A)

Mendelssohn, Visconti & Golijov (Jasper String Quartet & Jupiter String Quartet) (A)

A Schubert Journey (Llŷr Williams) (A)

Vers Le Silence – William Bolcom & Frédéric Chopin (Ran Dank) (A)

Best Classical Compendium

American Originals – A New World, A New Canon

AGAVE & Reginald L. Mobley; Geoffrey Silver, producer

Berg: Violin Concerto; Seven Early Songs & Three Pieces for Orchestra

Michael Tilson Thomas, conductor; Jack Vad, producer

Cerrone: The Arching Path

Timo Andres & Ian Rosenbaum; Mike Tierney, producer

Plays

Chick Corea; Chick Corea & Birnie Kirsh, producers

Women Warriors – The Voices of Change

Amy Andersson, conductor; Amy Andersson, Mark Mattson & Lolita Ritmanis, producers