Latin Grammy Engineering and Production Nominations Announced

Miami, FL (September 19, 2023)—The Latin Recording Academy has announced the nominees for the 24th Annual Latin Grammy Awards, including those categories honoring recording and mastering engineers, mixers and record producers.

Mexican-American songwriter and producer Edgar Barrera tops the Latin Grammy nomination list with 13 nods, including producer of the year. Colombian stars Camilo, Karol G, Shakira and composer Kevyn Mauricio Cruz, also known as Keityn, each received seven nominations while producer DJ Bizarrap from Argentina was recognized with six.

This year’s Latin Grammy Awards ceremony will take place outside the U.S. for the first time, in Seville, Spain on November 16, 2023. It will air on Univision in the U.S. and Radio Televisión Española in Spain.

Earlier this year, the Latin Recording Academy announced changes to its nomination process, including new recognition of recording, mixing and mastering engineers, which went into effect with these 23rd Annual Latin Grammy Awards nominations.

This year’s Latin Grammy nominees for engineering and production are as follows:

Record of the Year

No Es Que Te Extrañe

Christina Aguilera

Rafa Arcaute, Afo Verde & Federico Vindver, record producers; Rafa Arcaute, Ray Charles Brown Jr., Jean Rodríguez, Felipe Trujillo & Federico Vindver, recording engineers; Jaycen Joshua & Mike Seaberg, mixers; Jaycen Joshua, mastering engineer

Track from: La Luz

Carretera y Manta

Pablo Alborán

Pablo Alborán, record producer; Pablo Pulido & Luis Villa, recording engineers; Lewis Pickett, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

Déjame Llorarte

Paula Arenas Featuring Jesús Navarro María Elisa Ayerbe & Marcos Sánchez, record producers; María Elisa Ayerbe & Andrés Chano Guardado, recording engineers; María Elisa Ayerbe, mixer; Orlando Ferrer, mastering engineer

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Bizarrap Featuring Shakira

Bizarrap, record producer; Bizarrap, recording engineer; Bizarrap, Dave Clauss, Shakira & Zecca, mixers; Dave Clauss & Zecca, mastering engineers

Si Tú Me Quieres

Fonseca & Juan Luis Guerra

Fonseca, Yadam González & Juanes, record producers;Sebastian De Peyrecave, Fonseca & Allan Leschhörn, recording engineers; Juan Mario Aracil & Trevor Muzzy, mixers; Esteban Piñeiro, mastering engineer

Mientras Me Curo Del Cora

Karol G

Linda Goldstein, Juan Andrés Ospina & Ovy On The Drums, record producers; Juan Andrés Ospina & Ovy On The Drums, recording engineers; Rob Kinelski, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

Track from: Mañana Será Bonito

De Todas Las Flores

Natalia Lafourcade

Adan Jodorowsky & Natalia Lafourcade, record producers; Gerardo Ordoñez, recording engineer; Gerardo Ordoñez, mixer; Bernie Grundman, mastering engineer

Ojos Marrones

Lasso

Renzo Bravo & Orlando Vitto, record producers; Renzo Bravo & Orlando Vitto, recording engineers; Orlando Vitto, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

La Fórmula

Maluma & Marc Anthony

Marc Anthony, Edgar Barrera, Sergio George, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra & Maluma, record producers; Juan Mario Aracil & Arbise “Motiff” González, recording engineers; Juan Mario Aracil, Luis Barrera Jr. & Arbise “Motiff” González, mixers; Adam Ayan, mastering engineer

Despechá

Rosalía

Gaby Music, Noah Goldstein, Chris Jedi, Dylan Patrice & Rosalía, record producers; Jake Miller, Roger Rodés & David Rodríguez, recording engineers; Manny Marroquin, mixer; Chris Gehringer, mastering engineer

Correcaminos

Alejandro Sanz Featuring Danny Ocean

Alizzz, record producer; Alizzz, Frank Lozano & Alfonso Pérez, recording engineers; Lewis Pickett, mixer; Miguel Ángel González, mastering engineer

Album of the Year

La Cu4rta Hoja

Pablo Alborán

Pablo Alborán, Nicolas De La Espriella, Julio Reyes, Paco Salazar & Josh Tampico, album

producers; Dabruk, Pablo Pulido, Julio Reyes, Pablo Rouss, Paco Salazar, Josh Tampico, Luis

Villa & Xross, album recording engineers; Felipe Guevara & Lewis Pickett, album mixers; Pablo

Alborán, Maria Becerra, Álvaro De Luna, Aitana Ocaña & Leo Rizzi, songwriters; Dave Kutch, album mastering engineer

A Ciegas

Paula Arenas

María Elisa Ayerbe & Marcos Sánchez, album producers; María Elisa Ayerbe & Marcos Sánchez, album recording engineers; María Elisa Ayerbe, album mixer; Paula Arenas & Manuel Ramos, songwriters; Orlando Ferrer, album mastering engineer

De Adentro Pa Afuera

Camilo

Juan Ariza, Édgar Barrera, Camilo & Nicolás Ramírez, album producers; Juan Ariza & Nicolás

Ramírez, album recording engineers; Maddox Chhim, album mixer; Édgar Barrera & Camilo,

songwriters; Mike Bozzi, album mastering engineer

Décimo Cuarto

Andrés Cepeda

Carlos Taboada, album producer; Nicolás Ladrón De Guevara & Andrés Torres, album recording engineers

Vida Cotidiana

Juanes

Emmanuel Briceño Vera, Juanes & Sebastian Krys, album producers; Emmanuel Briceño Vera,

Vago Galindo, Juanes, Sebastian Krys & José López, album recording engineers; Vago Galindo & Sebastian Krys, album mixers; Juanes, songwriter; Brian Lucey, album mastering engineer

Mañana Será Bonito

Karol G

Ovy On The Drums, album producer; Rob Kinelski, album mixer; Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & Ovy On The Drums, songwriters; Dave Kutch, album mastering engineer

De Todas Las Flores

Natalia Lafourcade

Adan Jodorowsky & Natalia Lafourcade, album producers; Gerardo Ordoñez, album recording engineer; Gerardo Ordoñez, album mixer; Natalia Lafourcade, songwriter; Bernie Grundman, album mastering engineer

Play

Ricky Martin

Kevyn Cruz, Luis Miguel Gómez “Casta”, Jc Entertainment, L.E.X.U.Z & Jean Rodríguez,

album producers; Enrique LaReals, Sergio Robledo & Jean Rodriguez, album recording

engineers; Jaycen Joshua, album mixer; Kevyn Cruz, Ricky Martin & Luis Angel Oneill

Laureano, songwriters; Jaycen Joshua, album mastering engineer

Eadda9223

Fito Paez

Gustavo Borner, Diego Olivero & Fito Páez, album producers; Gustavo Borner, Phil Levine &

Diego Olivero, album recording engineers; Gustavo Borner, album mixer; Rodolfo Páez,

songwriter; Justin Moshkevich, album mastering engineer

Escalona Nunca Se Había Grabado Así

Carlos Vives

Andrés Leal, Luis Ángel Pastor & Carlos Vives, album producers; Andrés Borda & Francisco

Castro, album recording engineers; Javier Garza, album mixer; Rafael Calixto Escalona Martínez, songwriter; Felipe Tichauer, album mastering engineer

Best Classical Album

Afro-Cuban Dances

Kristhyan Benitez; Jon Feidner, album producer

Albéniz & Granados Piano Works

Luis López; Fernando Ortí Salvador, album producer

Cantata Negra

Marvin Camacho & UCR Coral; Didier Mora, conductor; Marvin Camacho Villegas & Jorge Castro Ruiz, album producers

Estirpe

Pacho Flores; Carlos Miguel Prieto, conductor; Ingo Petry, album producer (Orquesta Sinfónica De Minería)

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus

Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, conductor; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, album producers

Best Engineered Album

Canto a la Imaginación

Érico Moreira, engineer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Marina Tuset)

Daramô

Bruno Giorgi, mixer; Randy Merril, mastering engineer

(Tiago Iorc)

Depois Do Fim

Túlio Airold, Victor Amaral & Pedro Peixoto, engineers; João Milliet & Pedro Peixoto, mixers; Fili Filizzola, mastering engineer (Lagum)

Octet and Originals

Roger Freret, engineer; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer (Antonio Adolfo)

Quietude

Rodrigo de Castro Lopes, engineer; Pete Karam, mixer; Paul Blakemore, mastering engineer (Eliane Elias)

Solar

Thiago Baggio, engineer; Thiago Monteiro, mixer; Thiago Monteiro, mastering engineer (Vanessa Moreno)

Producer of the Year

Edgar Barrera

Ambulancia (Camilo, Camila Cabello) (T)

Bebe Dame (Fuerza Regida, Grupo Frontera) (S)

El Merengue (Marshmello, Manuel Turizo) (S)

Gucci Los Paños (Karol G) (T)

La Bachata (Manuel Turizo) (T)

La Fórmula (Maluma, Marc Anthony) (S)

Me Extraño (Romeo Santos, Christian Nodal) (T)

Nasa (Camilo, Alejandro Sanz) (S)

Pa Quererte (Rels B) (S)

Por El Resto De Tu Vida (Christian Nodal, TINI) (S)

Que Vuelvas (Carin León, Grupo Frontera) (S)

Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny) (S)

Una Copa Por Cada Reina (Deluxe) (Nathan Galante) (A)

Bizarrap

Arcángel: Bzrp Music Sessions, Vol. 54 (Bizarrap, Arcángel) (S)

Bottas (Arcángel, Duki, Bizarrap) (T)

Duki: Bzrp Music Sessions, Vol. 50 (Bizarrap, Duki) (S)

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap, Quevedo) (S)

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira, Bizarrap) (S)

Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51 (Bizarrap, Villano Antillano) (S)

Eduardo Cabra

Barriletes (Los Caligaris) (T)

El Día Antes Del Día (Sie7e) (A)

Flan (El Cuarteto De Nos) (T)

Galería (Rafa Pabön) (A)

Martínez (Cabra) (A)

Más Animal (Rodrigo Cuevas Featuring iLe) (S)

Niños Dorados (Cami) (T)

Salitre (Seba Otero) (A)

Selva (Silvina Moreno) (A)

Nico Cotton

Brinca (Cazzu, Young Miko) (S)

El Merengue (Marshmello & Manuel Turizo) (S)

Flores (Daniela Spalla) (S)

Jaula De Oro (Leiva y Conociendo Rusia) (S)

La La (Marilina Bertoldi) (S)

La Nena De Argentina (Maria Becerra) (A)

Las Flores Sangran (Usted Señalemelo) (S)

Natural (Soledad) (A)

Nena, Dime Algo. (Usted Señalemelo) (S)

Nuevo Comienzo (Usted Señalemelo) (S)

Peli-Culeo Remix (Cazzu, De La Ghetto, Randy Featuring Ñengo Flow & Justin Quiles) (S)

Julio Reyes Copello

De Penita Y Rabia (Cami) (T)

El Cuerpo Que Habito (Agris) (S)

Los Mejores Años (Joaquina) (S)

Miracle (Riza) (S)

Sincerándome Disco 1 (Carlos Rivera) (A)

Marcos Sánchez