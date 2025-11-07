Grammy Awards’ Engineering and Production Nominations Announced

Los Angeles, CA (November 7, 2025)—The Recording Academy has announced its nominations for the 68th Annual Grammy Awards, including those categories honoring recording and mastering engineers, mixers, remixers and record producers.

Mix engineer Serban Ghenea received six nominations, matching last year’s total, including three in the Record of the Year category, for his work with Sabrina Carpenter, Lady Gaga, and ROSÉ and Bruno Mars, and two in the Album of the Year category, for Carpenter’s Man’s Best Friend and Gaga’s MAYHEM. Ghenea is also recognized in the Best Dance Pop Recording category for Gaga’s “Abracadabra.”

Andrew Watt picked up five nominations as a producer in the Record of the Year, Album of the Year and Best Dance Pop Recording categories, and as a writer in the Song of the Year category, for his work with Lady Gaga. Watt was also nominated as a writer for Elton John’s “Never Too Late” in the Best Song Written for Visual Media category.

Producer, engineer and songwriter Jack Antonoff received four nominations as a producer and engineer/mixer, as did engineers/mixers Laura Sisk and Oli Jacobs, for their contributions to Carpenter’s album and to Kendrick Lamar’s GNX album. The trio are also nominated in the prestigious Album of the Year category for both projects and in the Record of the Year category for Carpenter’s “Manchild” and Lamar’s “luther.”

Also receiving four nods is mastering engineer Ruairi O’Flaherty, two each in the Record of the Year and Album of the Year categories, for his contributions to the Carpenter and Lamar albums. Engineer/mixer Bryce Bardone was also recognized with four nominations, two each for his work with Carpenter and Gaga, also in the Record of the Year and Album of the Year categories.

Overall, Lamar picked up the most nominations, nine, with Lady Gaga, Cirkut and Jack Antonoff each receiving seven nominations. Bad Bunny, Leon Thomas, Sabrina Carpenter and Serban Ghenea received six nominations each.

The 2026 GRAMMYS will take place Sunday, February 1, 2026, live at Crypto.com Arena in Los Angeles, broadcasting live on the CBS Television Network and streaming live and on demand on Paramount+.

This year’s engineering and production nominees are:

Record of the Year

“DtMF”

Bad Bunny

Scotty Dittrich, Hydra Hitz, La Paciencia, JULiA LEWiS, MAG & Tyler Spry, producers; Antonio Caraballo, Josh Gudwin, Roberto Rosado & Tyler Spry, engineers/mixers; Colin Leonard, mastering engineer

“Manchild”

Sabrina Carpenter

Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, producers; Jack Antonoff, Bryce Bordone, Jozef Caldwell, Serban Ghenea, Sean Hutchinson, Oli Jacobs, Michael Riddleberger & Laura Sisk, engineers/mixers; Ruairi O’Flaherty, mastering engineer

“Anxiety”

Doechii

Doechii, producer; Jayda Love, engineer/mixer; Nicolas De Porcel, mastering engineer

“WILDFLOWER”

Billie Eilish

FINNEAS, producer; Jon Castelli, FINNEAS & Aron Forbes, engineers/mixers; Dale Becker, mastering engineer

“Abracadabra”

Lady Gaga

Cirkut, Lady Gaga & Andrew Watt, producers; Bryce Bordone, Serban Ghenea & Paul LaMalfa, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer

“luther”

Kendrick Lamar With SZA

Jack Antonoff, Bridgeway, M-Tech, roselilah, Sounwave & Kamasi Washington, producers; Jack Antonoff, Ray Charles Brown Jr., Hector Castro, Oli Jacobs, Jack Manning, Sean Matsukawa, Dani Perez, Tony Shepperd, Laura Sisk & Johnathan Turner, engineers/mixers; Ruairi O’Flaherty, mastering engineer

‘The Subway”

Chappell Roan

Daniel Nigro, producer; Chris Kaysch, Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer

“APT.”

ROSÉ, Bruno Mars

Rogét Chahayed, Cirkut, Omer Fedi & Bruno Mars, producers; Serban Ghenea

Album of the Year

DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Bad Bunny

Big Jay, La Paciencia, MAG & Tainy, producers; Antonio Caraballo, Josh Gudwin, Luis Amed Irizarry & Roberto José Rosado Torres, engineers/mixers; Benito Antonio Ocasio Martinez, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Jay Anthony Nuñez & Marcos Efrain Masis, songwriters; Colin Leonard, mastering engineer

SWAG

Justin Bieber

Eddie Benjamin, Justin Bieber, Daniel Chetrit, Dijon, Carter Lang & Dylan Wiggins, producers; Felix Byrne & Josh Gudwin, engineers/mixers; Eddie Benjamin, Justin Bieber, Daniel Chetrit, Dijon Duenas, Tobias Jesso Jr., Carter Lang, Jackson Lee Morgan & Dylan Wiggins, songwriters; Dale Becker, mastering engineer

Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter

Jack Antonoff, Sabrina Carpenter & John Ryan, producers; Zem Adu, Jack Antonoff, Bryce Bordone, Jozef Caldwell, Serban Ghenea, Jeff Gunnell, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Oli Jacobs, Jack Manning, Joey Miller, Michael Riddleberger, John Ryan, Laura Sisk & Evan Smith, engineers/mixers; Amy Allen, Jack Antonoff, Sabrina Carpenter & John Ryan, songwriters; Nathan Dantzler & Ruairi O’Flaherty, mastering engineers

Let God Sort Em Out

Clipse, Pusha T & Malice

Pharrell Williams, featured artist; Pharrell Williams, producer; Mike Larson, Manny Marroquin, Rob Ulsh & Pharrell Williams, engineers/mixers; Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton & Pharrell Williams, songwriters; Zach Pereyra, mastering engineer

MAYHEM

Lady Gaga

Cirkut, Gesaffelstein, Lady Gaga & Andrew Watt, producers; Bryce Bordone, Serban Ghenea & Paul LaMalfa, engineers/mixers; Henry Walter, Mike Lévy, Lady Gaga, Michael Polansky & Andrew Watt, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer

GNX

Kendrick Lamar

Jack Antonoff & Sounwave, producers; Jack Antonoff, Ray Charles Brown Jr., Jozef Caldwell, Oli Jacobs, Jack Manning, Dani Perez, Laura Sisk & Johnathan Turner, engineers/mixers; Jack Antonoff, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Matthew Bernard & Mark Anthony Spears, songwriters; Ruairi O’Flaherty, mastering engineer

MUTT

Leon Thomas

Freaky Rob, Peter Lee Johnson, D. Phelps & Leon Thomas, producers; Jean-Marie Horvat, engineer/mixer; Lazaro Andres Camejo, Freaky Rob, Peter Lee Johnson, D. Phelps & Leon Thomas, songwriters; Dave Kutch, mastering engineer

CHROMAKOPIA

Tyler, The Creator

Tyler, The Creator, producer; NealHPogue, Tyler Okonma & Vic Wainstein, engineers/mixers; Tyler Okonma, songwriter; Mike Bozzi, mastering engineer

Producer of the Year, Non-Classical

Dan Auerbach

Elegantly Wasted (Hermanos Gutiérrez Featuring Leon Bridges) (S)

Harsh & Exciting (Moonrisers) (A)

Holy Ghost Party (Robert Finley) (S)

Love Is Cruel (Miles Kane) (S)

Medium Raw (Early James) (A)

A Million Knives (The Velveteers) (A)

No Rain, No Flowers (The Black Keys) (A)

Our Time In The Sun (Jeremie Albino) (A)

Cirkut

Abracadabra (Lady Gaga) (S)

AEOMG (Coco Jones) (T)

APT. (ROSÉ & Bruno Mars) (S)

Big Sleep (The Weeknd Featuring Giorgio Moroder) (T)

Disease (Lady Gaga) (S)

IT girl (JADE) (S)

A Little More (Ed Sheeran) (S)

Mayhem (Lady Gaga) (A)

Red Terror (The Weeknd) (T)

Dijon

Baby (Dijon) (A)

DAISIES (Justin Bieber) (T)

DEVOTION (Justin Bieber & Dijon) (T)

THINGS YOU DO (Justin Bieber) (T)

YUKON (Justin Bieber) (T)

Blake Mills

For Melancholy Brunettes (& sad women) (Japanese Breakfast) (A)

Forever Is A Feeling (Lucy Dacus) (A)

Glory (Perfume Genius) (A)

That Wasn’t A Dream (Pino Palladino And Blake Mills)(A)

Sounwave

GNX (Kendrick Lamar) (A)

Best Remixed Recording

Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Don’t Forget About Us

FKAYTRANADA, remixer (Mariah Carey & KAYTRANADA)

A Dreams A Dream – Ron Trent Remix

Ron Trent, remixer (Soul II Soul)

Galvanize

Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)

Golden – David Guetta REM/X

David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Best Musical Theater Album

Buena Vista Social Club

Marco Paguia, Dean Sharenow & David Yazbek, producers (Original Broadway Cast)

Death Becomes Her

Taurean Everett, Megan Hilty, Josh Lamon, Christopher Sieber, Jennifer Simard & Michelle Williams, principal vocalists; Noel Carey, Sean Patrick Flahaven, Julia Mattison & Scott M. Riesett, producers; Noel Carey & Julia Mattison, composers/lyricists (Original Broadway Cast)

Gypsy

Danny Burstein, Kevin Csolak, Audra McDonald, Jordan Tyson & Joy Woods, principal vocalists; David Caddick, Andy Einhorn, David Lai & George C. Wolfe, producers (Jule Styne, composer; Stephen Sondheim, lyricist) (2024 Broadway Cast)

Just In Time

Emily Bergl, Jonathan Groff, Erika Henningsen, Gracie Lawrence & Michele Pawk, principal vocalists; Derik Lee, Andrew Resnick & Bill Sherman, producers (Bobby Darin, composer & lyricist) (Original Broadway Cast)

Maybe Happy Ending

Marcus Choi, Darren Criss, Dez Duron & Helen J Shen, principal vocalists; Deborah Abramson, Will Aronson, Ian Kagey & Hue Park, producers; Hue Park, lyricist; Will Aronson, composer & lyricist (Original Broadway Cast)

Best Historical Album

Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)

Patrick Milligan & Joni Mitchell, compilation producers; Bernie Grundman, mastering engineer (Joni Mitchell)

The Making of Five Leaves Left

Cally Callomon & Johnny Chandler, compilation producers; Simon Heyworth & John Wood, mastering engineers (Nick Drake)

Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound Of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)

Samy Ben Redjeb, compilation producer; Michael Graves, mastering engineer (Various Artists)

Super Disco Pirata – De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39)

Samy Ben Redjeb, compilation producer; Michael Graves, mastering engineer (Various Artists)

You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos

Will Bratton, Sharyn Felder & Cheryl Pawelski, compilation producers; Michael Graves, mastering engineer (Doc Pomus)

Best Engineered Album, Non-Classical

All Things Light

Jesse Brock, Jon Castelli, Tyler Johnson, Nick Lobel, Simon Maartensson, Lawrence “Boo” Mitchell, Anders Mouridsen, Ryan Nasci, Ernesto Olivera-Lapier, Ethan Schneiderman & Owen Stoutt, engineers; Dale Becker, mastering engineer (Cam)

Arcadia

Neal Cappellino & Gary Paczosa, engineers; Brad Blackwood, mastering engineer (Alison Krauss & Union Station)

For Melancholy Brunettes (& sad women)

Joseph Lorge, Blake Mills & Sebastian Reunert, engineers; Patricia Sullivan, mastering engineer (Japanese Breakfast)

That Wasn’t A Dream

Joseph Lorge & Blake Mills, engineers; Patricia Sullivan, mastering engineer (Pino Palladino, Blake Mills)

Best Engineered Album, Classical

Cerrone: Don’t Look Down

Mike Tierney, engineer; Alan Silverman, mastering engineer (Sandbox Percussion)

Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2

Gintas Norvila, engineer; Jennifer Nulsen, mastering engineer (Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra)

Shostakovich: Lady Macbeth of the Mtsensk District

Shawn Murphy & Nick Squire, engineers; Tim Martyn, mastering engineer (Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell & Boston Symphony Orchestra)

Standard Stoppages

Sean Connors, Robert Dillon, Peter Martin, Bill Maylone, Judith Sherman & David Skidmore, engineers; Joe Lambert, mastering engineer (Third Coast Percussion)

Yule

Morten Lindberg, engineer; Morten Lindberg, mastering engineer (Trio Mediæval)

Producer of the Year, Classical

Blanton Alspaugh

All Is Miracle – The Choral Music of Kyle Pederson (Timothy J. Campbell & Transept) (A)

Heggie: Intelligence (Kwame Ryan, Janai Brugger, Jamie Barton, J’Nai Bridges & Houston Grand Opera) (A)

Marsalis: Blues Symphony (Jader Bignamini & Detroit Symphony Orchestra) (A)

Massenet: Werther (Robert Spano, Matthew Polenzani, sabel Leonard & Houston Grand Opera) (A)

The Mirage Calls (Charles Bruffy & Kansas City Chorale) (A)

Sheehan: Ukrainian War Requiem (Michael Zaugg, Axios Men’s Ensemble & Pro Coro Canada) (A)

Sun, Moon, Stars, Rain (Christopher Gabbitas & Phoenix Chorale) (A)

Sergei Kvitko

Biedenbender: Enigma; River Of Time (Kevin L. Sedatole & Michigan State University Wind Symphony) (A)

Chiaroscuro (Vedrana Subotic) (A)

Dancing In A Still Life (Tasha Warren) (A)

Excursions (Vuorovesi Trio) (A)

Four Hands. Two Hearts. One Hope. Ukrainian And American Music For Piano Duo (Mykhailo Diordiiev & Anastasiia Larchikova) (A)

Here And Now – Trumpet Music By Virginia Composers (Jason Crafton, Richard Masters, Annie Stevens & Paul Langosch) (A)

Lansky: Touch And Go (Gwendolyn Dease) (A)

Orbiting Garden (William Hobbs) (A)

Would That Loving Were Enough (Haven Trio) (A)

Morten Lindberg

Fred Over Jorden (Peace to the World) (Elisabeth Holte, Kjetil Bjerkestrand & Uranienborg Vokalensemble) (A)

Stjernebru (Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor) (A)

Yule (Trio Mediæval) (A)

Dmitriy Lipay

Heggie: Before It All Goes Dark (Joseph Mechavich, Megan Marino, Ryan McKinny & Music Of Remembrance Ensemble) (A)

Odyssey (Jorge Glem, Gustavo Dudamel & Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) (A)

Ortiz: Yanga (Gustavo Dudamel, Alisa Weilerstein & Los Angeles Philharmonic) (A)

Elaine Martone

Berlioz: Symphonie Fantastique (Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra) (A)

Chopin & Rachmaninoff: Cello Sonatas (Brian Thornton & Spencer Myer) (A)

Dear Mrs. Kennedy (Ryan Townsend Strand) (A)

Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2 (Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestra) (A)

LeFrak: Romántico (Sharon Isbin, Lopez-Yañez & Orchestra Of St. Luke’s) (A)

Mozart: Piano Concerto No. 27 & Symphony No. 29 (Garrick Ohlsson, Franz Welser-Möst & The Cleveland Orchestrea) (A)

The Poet & The Prodigy (Debra Nagy & Mark Edwards) (A)

Shapes In Collective Space (Tallā Rouge) (A)

Songs Of Orpheus (Kelley O’Connor) (A)

Best Immersive Audio Album

All American F***boy

Andrew Law, immersive mix engineer (Duckwrth)

Immersed

Justin Gray, immersive mix engineer; Michael Romanowski, immersive mastering engineer; Justin Gray, Drew Jurecka & Morten Lindberg, immersive producers (Justin Gray)

An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live)

Andrés Mayo & Martín Muscatello, immersive mix engineers; Andrés Mayo & Martín Muscatello, immersive producers (Various Artists)

Tearjerkers

Hans-Martin Buff, immersive mix engineer; Hans-Martin Buff, immersive producer (Tearjerkers)

Yule

Morten Lindberg, immersive mix engineer; Morten Lindberg, immersive mastering engineer; Arve Henriksen & Morten Lindberg, immersive producers (Trio Mediæval)

Best Opera Recording

Heggie: Intelligence

Kwamé Ryan, conductor; Jamie Barton, J’Nai Bridges & Janai Brugger; Blanton Alspaugh, producer (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Huang Ruo: An American Soldier

Carolyn Kuan, conductor; Hannah Cho, Alex DeSocio, Nina Yoshida Nelsen & Brian Vu; Adam Abeshouse, Silas Brown & Doron Schachter, producers (American Composers Orchestra; David Henry Hwang)

Kouyoumdjian: Adoration

Alan Pierson, conductor; Miriam Khalil, Marc Kudisch, David Adam Moore, Omar Najmi, Naomi Louisa O’Connell & Karim Sulayman; Mary Kouyoumdjian, producer (Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street)

O’Halloran: Trade & Mary Motorhead

Elaine Kelly, conductor; Oisín Ó Dálaigh & John Molloy; Alex Dowling & Emma O’Halloran, producers (Irish National Opera Orchestra; Mark O’Halloran)

Tesori: Grounded

Yannick Nézet-Séguin, conductor; Ben Bliss, Emily D’Angelo, Greer Grimsley & Kyle Miller; David Frost, producer (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus; George Brant)

Best Classical Solo Vocal Album

Alike – My Mother’s Dream

Allison Charney, soloist; Benjamin Loeb, conductor (National Symphonia Orchestra)

Black Pierrot

Sidney Outlaw, soloist; Warren Jones, pianist

In This Short Life

Devony Smith, soloist; Danny Zelibor, pianist; Michael Nicolas, artist

Kurtág: Kafka Fragments

Susan Narucki, soloist; Curtis Macomber, artist

Schubert Beatles

Theo Hoffman, soloist; Steven Blier, pianist (Rupert Boyd, Julia Bullock, Alex Levine, Andrew Owens, Rubén Rengel & Sam Weber)

Telemann: Ino – Opera Arias for Soprano

Amanda Forsythe, soloist; Robert Mealy, Paul O’Dette & Stephen Stubbs, conductors (Boston Early Music Festival Orchestra)

Best Classical Compendium

Cerrone: Don’t Look Down

Sandbox Percussion; Jonathan Allen, Victor Caccese, Christopher Cerrone, Ian Rosenbaum, Terry Sweeney & Mike Tierney, producers

The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II

Will Liverman; Jonathan Estabrooks, producer

Ortiz: Yanga

Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, producer

Seven Seasons

Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy & Starr Parodi; Nicholas Dodd, conductor; Jeff Fair, Starr Parodi & Kitt Wakeley, producers

Tombeaux

Christina Sandsengen; Shaun Drew & Christina Sandsengen, producers