Latin Grammy Engineering, Production Nominations Announced

Miami, FL (September 20, 2022)—The Latin Recording Academy has announced the nominees for the 23rd Annual Latin Grammy Awards, including those categories honoring recording and mastering engineers, mixers and record producers.

Puerto Rican chart-topper Bad Bunny leads the nominations list overall, with 10 nods across seven categories, including Record of the Year and Album of the Year. Rosalía, from Spain, Jorge Drexler, a former doctor from Uruguay, and American diva Christina Aguilera each picked up seven nominations. Fellow Colombians Camilo and Carlos Vives, a 15-time Latin Grammy-winning veteran, received six nominations apiece.

The Latin Academy will host the 23rd Annual Latin Grammy Awards on Thursday, November 17, 2022, from the Michelob Ultra Arena at Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas, NV. Univision will air the telecast live beginning at 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Central).

This year’s Latin Grammy nominees for engineering and production are as follows:

Record of the Year

Award to the artist(s), album producer(s), recording engineer(s), and/or mixer(s), and mastering engineer(s) if other than the artist.

Pa Mis Muchachas

Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Featuring Nathy Peluso

Rafael Arcaute, Jean Rodriguez, Afo Verde & Federico Vindver, record producers; Rafael Arcaute, Ray Charles Brown, Jr., Jean Rodríguez & Federico Vindver, recording

engineers; Jaycen Joshua, mixer; Jaycen Joshua, mastering engineer

Castillos De Arena

Pablo Alborán

Paco Salazar, record producer; Felipe Guevara, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

Envolver

Anitta

Freddy Montalvo, record producer; Freddy Montalvo, mixer; Colin Leonard, mastering engineer

Pa’lla Voy

Marc Anthony

Marc Anthony, Julio Reyes Copello & Sergio George, record producers; Juan Mario Aracil, recording engineer; Juan Mario Aracil, mixer; Adam Ayan, mastering engineer

Ojitos Lindos

Bad Bunny & Bomba Estereo

Tainy, record producer; Josh Gudwin, mixer; Colin Leonard, mastering engineer

Pegao

Camilo

Édgar Barrera, Camilo & Nicolás Ramírez, record producers; Luis Barrera Jr., mixer; Mike Bozzi, mastering engineer

Tocarte

Jorge Drexler & C. Tangana

Carles Campi Campón, Jorge Drexler, Víctor Martínez, Pablopablo & C. Tangana, record producers; Carles Campi Campón, recording engineer; Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer

Provenza

Karol G

Ovy On The Drums, record producer; Ovy On The Drums, recording engineer; Rob Kinelski, mixer; David Kutch, mastering engineer

Vale La Pena

Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra & Janina Rosado, record producers; Amable Frometa & Allan Leschhorn, recording engineers; Allan Leschhorn, mixer; Adam Ayann, mastering engineer

La Fama

Rosalía Featuring The Weeknd Frank Dukes, El Guincho, Noah Goldstein, Dylan Patrice, Sky Rompiendo, Rosalía, Tainy & The Weeknd, record producers; Shin Kamiyama, Tyler Murphy & David Rodríguez, recording engineers; Manny Marroquin, mixer; Chris Gehringer, mastering engineer

Te Felicito

Shakira & Rauw Alejandro

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Alberto Carlos Melendez, Lenin Yorney Palacios, Shakira & Andrés Uribe Marín, record producers; Dave Clauss, Jorge E. Pizarro Ruiz, Cameron Gower Poole, Roger Rodés & Dani Val, recording engineers; Dave Clauss, mixer; Adam Ayan, mastering engineer

Baloncito Viejo

Carlos Vives & Camilo

Daniel Cortés, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, record producers; Andrés Borda, Daniel Cortés, Andrés Leal, Juan Sebastián Parra, Nicolás Ramírez & Martín

Velilla, recording engineers; Manny Marroquin, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

Album of the Year

Award to the artist. Songwriter(s) of new material, producer(s), engineer(s),

mixer(s), and mastering engineer(s), if other than artist, will receive the award.

Aguilera

Christina Aguilera

Rafael Arcaute, Édgar Barrera, Josh Berrios, Andy Clay, Dallask, Feid,Honeyboos, Luis Barrera Jr., Jon Leone, Juan Diego Linares, Yasmil Marrufo, Mauricio Rengifo, Jean Rodríguez, Daniel Rondón, Slow, Andrés Torres, Afo Verde, Federico Vindver & Tobias Wincorn, album producers; Rafael Arcaute, Édgar Barrera, Andy Clay, Morgan David, Feid, Hi Flow, Luis Barrera Jr., Ray Charles Brown, Jr., Juan Diego Linares, Yasmil Marrufo, Mauricio Rengifo, Jean Rodríguez, Rafael Rodríguez, Matt Rollings, Slow, Andrés Torres, Felipe Trujillo & Federico Vindver, album recording engineers; Dj Riggins, Jaycen Joshua, Jacob Richards & Mike Seaberg, album mixers; Christina Aguilera, Rafael Arcaute, Édgar Barrera, Josh Berrios, Gino Borri, Luigi Castillo, Santiago Castillo, Jorge Luis Chacín, Andy Clay, Kat Dahlia, Dallask, Mario Domm, Feid, Becky G, Yoel Henríquez, Luis Barrera Jr., Carolina Colón Juarbe, Jon Leone, Juan Diego Linares, Yasmil Marrufo, Juan Morelli, Nicki Nicole, Ozuna, Nathy Peluso, Miguel Andrés Martínez Perea, Pablo Preciado, Servando Primera, Mauricio Rengifo, Rafael Rodríguez, Daniel Rondón, Elena Rose, Martina Stoessel, Sharlene Taule, Andrés Torres, Federico Vindver & Tobias Wincorn, songwriters; Jaycen Joshua, album mastering engineer

Pa’lla Voy

Marc Anthony

Marc Anthony, Sergio George & Julio Reyes Copello, album producers; Juan Mario Aracil & Gerardo Rodriguez, album recording engineers; Juan Mario Aracil, album mixer; Marc Anthony, Rafael Regginalds Aponte, Ángel Alberto Arce, Édgar Barrera, Luigi Castillo, Santiago Castillo, Alain De Armas, Yoenni José Echevarría Barrero, Sergio George, Reinaldo R. López, Álvaro Lenier Mesa, Johann Morales, Florentino Primera Mussett, Papa Serigne Seck & Elena Rose, songwriters; Adam Ayan, album mastering engineer

Un Verano Sin Ti

Bad Bunny

Martin Coogan, Demy & Clipz, Elikai, HAZE, La Pacencia, Cheo Legendary, MAG, MagicEnElBeat, Mora, Subelo Neo, Jota Rosa & Tainy, producers; Josh Gudwin & La Pacencia, mixers; Rauw Alejandro, Bad Bunny, Raquel Berrios, Joshua Conway, Mick Coogan, Jhay Cortez, Luis Del Valle, Elena Rose, Liliana Margarita Saumet, Orlando Javier Valle Vega & Maria Zardoya, songwriters; Colin Leonard, album mastering engineer

Deja

Bomba Estéreo

José Castillo, Simón Mejía & Jeff Peñalva, album producers; Daniel Bustos & Jeff Peñalva, album recording engineers; Damian Taylor, album mixer; Yemi Alade, Shyman Daniel Barry, Carles Campi Campón, José Castillo, Efraín Cuadrado, Leonel García, David M. Karbal, Simón Mejía, Jeff Peñalva, Lido Pimienta, Elizabeth Rodríguez, Liliana Saumet & Magdelys Savigne, songwriters; Chris Allgood & Emily Lazar, album mastering engineers

Tinta Y Tiempo

Jorge Drexler

Rafa Arcaute, Javier Calequi, Carles Campi Campón, Jorge Drexler, Noga Erez, Didi Gutman, Victor Martínez, Pablopablo, C. Tangana & Federico Vindver, album producers; Daniel Alanís, Luis Enrique Becerra, Marc Blanes, Martín Buscaglia, Carles Campi Campón, Pablo Drexler, Lucas Piedracueva & Ori Rousso, album recording engineers; Carles Campi Campón & Daniel Carvalho, album mixers; Antón Álvarez Alfaro, Martín Buscaglia, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Pablo Drexler, Noga Erez, Didi Gutman, Víctor Martínez, Alejandra Melfo, Ori Rousso & Fernando Velázquez, songwriters; Fred Kevorkian, album mastering engineer

Ya No Somos Los Mismos

Elsa y Elmar

Alizzz, Julián Bernal, Eduardo Cabra, Elsa Carvajal, Nico Cotton, Manuel Lara & Malay, album producers; Julián Bernal, Nico Cotton, Carlitos González, Alberto Hernández, Michel Kuri, Malay, Felipe Mejía, Jv Olivier, Juan Sebastián Parra, Alejandro García Partida & Alan Saucedo, album recording engineers; Julián Bernal, Mikaelin Bluespruce, Raúl López, Lewis Pickett & Harold Sanders, album mixers; Álvaro José Arroyo, Julián Bernal, Claudia Brant, Eduardo Cabra, Elsa Carvajal, Leonel García, Vicente García Guillen, Joel Mathias Isaksson, Luis Jiménez, Manuel Lara, McKlopedia, Oskar Lars Gustav Nyman & Pablo Preciado, songwriters; Julián Bernal & Dave Kutch, album mastering engineers

Viajante

Fonseca

José Castillo, Fonseca, Juan Galeano, Yadam González, Simón Mejía, Mauricio Rengifo, Julio Reyes Copello & Andrés Torres, album producers; José Castillo, Sebastian De Peyrecave, Antonio Espinosa Holguín, Fonseca, Juan Galeano, Yadam González, Carlos Fernando López, Simón Mejía, Nicolás Ramírez, Mauricio Rengifo, Julio Reyes Copello, Alen Hadzi Stefanov, Andrés Torres & Daniel Uribe, album recording engineers; Jaycen Joshua, Trevor Muzzy, Tom Norris & Alejandro Patiño, album mixers; Mario Cáceres, José Castillo, Andy Clay, Silvestre Dangond, Juan Fernando Fonseca, Juan Galeano, Miguel Yadam González, Yoel Henríquez, Erick Alejandro Iglesias Rodríguez, Simón Mejía, Greeicy Rendón, Alejandro Rengifo, Mauricio Rengifo, Julio Reyes Copello & Andrés Torres, songwriters; Dave Kutch, Tom Norris & Alejandro Patiño, album mastering engineers

Motomami (digital album)

Rosalía

James Blake, Frank Dukes, El Guincho, Noah Goldstein, Dylan Patrice, David Rodríguez, Jean Rodriguez, Sky Rompiendo, Rosalía, Tainy, Michael Uzowuru, The Weeknd & Pharrell Williams, album producers; Shin Kamiyama, Michael Larson, Sean Matsukawa, Tyler Murphy & David Rodríguez, album recording engineers; Manny Marroquin, album mixer; Rauw Alejandro, William Bevan, Daniel Gomez Carrero, LaShawn Daniels, Frank Dukes, El Guincho, Kamaal Fareed, Adam Feeney, Larry Gold, Noah Goldstein, Kaan Günesberk, Teo Halm, Cory Henry, Chad Hugo, Fred Jerkins III, Rodney Jerkins, Tokischa Altagracia Peralta Juárez, James Blake Litherland, James W. Manning, Marco Masis, Juan Luis Morera, Urbani Mota Cedeño, William Ray Norwood Jr., Juan Ivan Orengo, Carlops Querol, Justin Rafael Quiles, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Alejandro Ramirez Suárez, So Y Tiet, Pilar Vila Tobella, Michael Uzowuru, José Miguel Vizcaya Sánchez, The Weeknd, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, songwriters; Chris Gehringer, album mastering engineer

Sanz

Alejandro Sanz

Carlos Jean, Javier Limón, Alfonso Pérez & Alejandro Sanz, album producers; Carlos Del Valle, Daniel Guzmán, Andrew Hey, Sebastián Laverde, Marcos Mejías, Alfonso Pérez, Martin Roller, Alexander Sánchez “Kyd”, Iván Valdés & Peter Walsh, album recording engineers; Peter Walsh, album mixer; Beatriz Álvarez Beigbeder Casas, Maria Alejandra Álvarez Beigbeder Casas, Viviana Álvarez Beigbeder Casas, María Ángeles Álvarez Beigbeder Casas, Juan D’anyelica, Paco De Lucía, Limon Jr, Javier Limón, Isidro Muñoz Alcón, José Miguel Muñoz Alcón, Alfonso Pérez & Alejandro Sanz, songwriters; Frank Arkwright, album mastering engineer

Dharma

Sebastian Yatra

Julián Bernal, Caleb Calloway, Cashae, Pablo María Rousselon De Croisoeuil Chateaurenard, Andrés Guerrero, Hear This Music, Manuel Lara, Jon Leone, Pablo López, Joan Josep Monserrat Riutort, Gabriel Morales, Andres Munera, Noise Up, Ovy On The Drums,

Mauricio Rengifo, Julio Reyes Copello, Andrés Torres & Xaxo, album producers; César Augusto, Andrés Guerrero, John Hanes, Jonathan Julca, Nicolas Ladrón De Guevara, Manuel Lara, Jon Leone, Maya, Max Miglin, Andres Munera, Anthony Edward Ralph Parrilla Medina, Mauricio Rengifo, Julio Reyes Copello, Daniel Riaño, Jean Rodriguez, Natalia Schlesinger & Andrés Torres, album recording engineers; Serban Ghenea, Andrés Guerrero Ruiz, Jaycen

Joshua, Mosty, Tom Norris & Natalia Schlesinger, album mixers; Rauw Alejandro, Benjamin Alerhand Sissa, J Angel, Juan Diego Arteaga, César Augusto, Joseph Michael Barrios, Julián Bernal, Manuel Alejandro Bustillo, Jorge Celedon, Orlando J. Cepeda Matos, Andy Clay, Manuel Enrique Lara Colmenares, Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Daddy Yankee, Alvaro Diaz, Alejandro Manuel Fernandez, Rosario Flores, Manuel Lorente Freire, Pablo C Fuentes, David Julca, Jonathan Julca, Manuel Lara, Jonathan David Leone, Hector C Lopez, Pablo Lopez, Luian Malave, Christian Daniel Mojica Blanco, Joan Josep Monserrat Riutort, Natti Natasha, Aitana Ocaña, Ovy On The Drums, Daniel Perez Venencia, Luis J. Perez Jr, Mariah Angelique Perez, Raphy Pina, Alejandro Rengifo, Mauricio Rengifo, José M. Reyes, Julio Reyes Copello, Juan Josep Monserrat Riutort, Elena Rose, Rafael Salcedo, Jean Carlos Santiago, Sech, Edgar Semper, Xavier Semper, Julio Manuel Gonzalez Tavarez, Andres Torres, Michael Torres Monge, Manuel Turizo, Alejandro Robledo Valencia, Elian Angel Valenzuela, Juan Camilo Vargas & Sebastián Yatra, songwriters; Mike Bozzi, Gene Grimaldi, Dave Kutch, Mosty & Tom Norris, mastering engineers

Best Classical Album

Award to the artist(s), conductor, producer(s), and established orchestra/ ensemble.

Brujos

Orquesta Sinfónica De Heredia; Eddie Mora, conductor; Eddie Mora, album producer

El Ruido Del Agua

Eddie Mora; Carlos Chaves & Eddie Mora, album producers

Erika Ribeiro – Ígor Stravinsky, Sofia Gubaidúlina e Hermeto Pascoal

Erika Ribeiro; Sylvio Fraga & Bernardo Ramos, album producers

Legado

Berta Rojas; Sebastián Henríquez, album producer

Villa-Lobos: Complete Violin Sonatas

Emmanuele Baldini, Pablo Rossi & Heitor Villa-Lobos

Best Engineered Album

Award to the engineer(s), mixer(s) and mastering engineer. (Artists names appear in parenthesis).

Dentro Da Matrix

Cesar J. De Cisneros & Érico Moreira, engineers; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Érico Moreira)

Indigo Borboleta Anil

Zé Nigro & Gustavo Ruiz, engineers; João Milliet & Rodrigo Sanches, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Liniker)

Jobim Forever

Marcelo Saboia, engineer; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer (Antonio Adolfo)

Motomami (digital album)

Chris Gehringer, engineer; Jeremie Inhaber, Manny Marroquin, Zach Peraya & Anthony Vilchis, mixers; Chris Gehringer, mastering engineer (Rosalía)

Ya No Somos Los Mismos

Julián Bernal, Nico Cotton, Carlitos González, Alberto Hernández, Michel Kuri, Malay, Felipe Mejía, Jv Olivier, Juan Sebastián Parra, Alejandro García Partida & Alan Saucedo, engineers; Julián Bernal, Mikaelin Bluespruce, Raúl López, Lewis Pickett & Harold Sanders, mixers;

Julián Bernal & Dave Kutch, mastering engineers (Elsa y Elmar)

Producer of the Year

Edgar Barrera

Cada Quien (Grupo Firme & Maluma) (S)

Indigo (Camilo & Evaluna Montaner) (S)

Kesi Remix (Camilo & Shawn Mendes) (S)

999 (Selena Gomez & Camilo) (S)

Pegao (Camilo) (S)

Pesadilla (Camilo) (S)

Sobrio (Maluma) (S)

Eduardo Cabra

Atravesao (Elsa Y Elmar) (S)

El Arca De Mima (Mima) (S)

Fiesta En Lo Del Dr. Hermes (El Cuarteto De Nos) (S)

Hermes Croatto (Hermes Croatto) (A)

La Ciudad Sin Alma (El Cuarteto De Nos) (S)

Mañosa (Canina) (S)

Respiro Perdon (Hermes Croato) (S)

Nico Cotton

El Enemigo (Conociendo Rusia) (S)

La Dirección (Conociendo Rusia) (A)

Loco (Tiago Pzk) (S)

Nena Trampa (Cazzu) (A)

Primavera (Elsa y Elmar) (S)

Sobre Mi Tumba (Cazzu) (S)

Último y Primero (Elsa y Elmar) (S)

Vuelve (Elsa y Elmar) (S)

Julio Reyes Copello

Besos En La Frente (Fonseca) (S)

Carne Y Oro (Cami & Art House) (S)

Cuantas Veces (Carlos Rivera, Reik) (S)

Koati Original Soundtrack (Varios Artistas) (A)

Los Rotos (Ela Taubert) (S)

Nada Particular (Miguel Bose & Carlos Rivera) (S)

Pa’lla Voy (Marc Anthony) (A)

Parte De Mi (Nicki Nicole) (S)

Puro Sentimiento (Alejandro Lerner & Carlos Santana) (S)

Quererte Bonito (Sebastian Yatra & Elena Rose) (S)

Se Nos Rompio El Amor (David Bisbal) (S)

Tainy